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В Минстрое допускают снижение ввода жилья в РФ в 2021-2022 годах
18 ноябрь 2019 (17:22)
УрБК, Москва, 18.11.2019. Объем ввода жилья в России в 2021-2022 годах может снизиться. Об этом на форуме «Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития» сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, передает РИА Недвижимость.
«Мы продолжаем реформу жилищного строительства. В этом году и следующем получим плюсы по вводу жилья. Но что касается минусов перехода на проектное финансирование в отрасли, мы прогнозируем, что, наверное, наиболее сложными будут 2021 и 2022 года. Количество разрешений на строительство, которые выдают субъекты РФ, к сожалению, падает», — сказал В. Якушев.
«Мы продолжаем реформу жилищного строительства. В этом году и следующем получим плюсы по вводу жилья. Но что касается минусов перехода на проектное финансирование в отрасли, мы прогнозируем, что, наверное, наиболее сложными будут 2021 и 2022 года. Количество разрешений на строительство, которые выдают субъекты РФ, к сожалению, падает», — сказал В. Якушев.
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