Новости дня

Новые принципы финансирования проектов из ФНБ могут повысить темпы инфляции и волатильность курса рубля

УрБК, Москва, 18.11.2019. Министерство финансов России разрабатывает новые правила отбора проектов для финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ).



Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минфине, уже определены три принципа для выбора соответствующих проектов. В частности, планируется исключить принятие индивидуальных решений по проектам, а также обеспечить прозрачность данного процесса и снизить зависимость от цен на нефть.



«Планируется формирование целостной системы управления этими деньгами. Главным предпочтением в инвестициях будет ликвидность проектов (чтобы иметь возможность быстро из них выйти), так как средства ФНБ в любой момент могут понадобиться для выполнения бюджетных обязательств. Однако впоследствии предпочтение должно смещаться от ликвидности к доходности», — уточнили в финансовом ведомстве.



Также планируется сформировать четкие правила отбора проектов, которые будут реализовываться за счет денег из ФНБ.



«Например, они не должны допускать индивидуальных решений, при этом необходимо, чтобы проекты обеспечивали прозрачность процесса, а также способствовали выполнению задачи по снижению зависимости от нефтяных котировок», — пояснили в пресс-службе Минфина.



Однако, по мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина (бывшего министра финансов РФ — прим. ред.), инвестирование средств ФНБ в российские проекты может повысить темпы инфляции и волатильность курса рубля.



«Мне нравится больше другое решение по поводу инвестиций из средств ФНБ — это увеличить цену отсечения, сверх которой доходы от продажи нефти резервируются (сейчас это 40 долл. США за баррель — прим. ред.)», — подчеркнул нынешний глава Счетной палаты.



При этом в качестве наиболее оптимального варианта финансовой поддержки новых нацпроектов Алексей Кудрин предложил повысить бюджетное правило с учетом мировых цен на нефть до 45 долл. США за баррель, а «лишние» 5 долл. США инвестировать в государственную инфраструктуру федерального и регионального уровня, а также «в человеческий капитал, прежде всего — в образование и здравоохранение».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:26</span><br /><strong>Новые принципы финансирования проектов из ФНБ могут повысить темпы инфляции и волатильность курса рубля</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 18.11.2019. Министерство финансов России разрабатывает новые правила отбора проектов для финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091394-novye-principy-finansirovaniya-proektov-iz-fnb-mogut-povysit-tempy-inflyacii-i-volatilnost-kursa-rublya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: