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Доля платных услуг российскому населению в ВВП возросла до 10,7%
18 ноябрь 2019 (13:47)
УрБК, Москва, 18.11.2019. Доля платных услуг российскому населению в ВВП возросла после нескольких лет спада до 10,7% в 2018 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.
Свои доли в этом объеме увеличивают платные медицинские, жилищные, транспортные и гостиничные услуги, но увеличивали их потребление только 40% населения с самыми высокими доходами. Впрочем, на фоне первого за много лет роста реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале уже 2019 года сектор услуг испытывает устойчивый оптимизм.
В 2015 году доля платных услуг населению в ВВП на фоне резкого снижения доходов населения снизилась до 10,3%, а в 2016–2017 годах опустилась до 10%. При этом в структуре платных услуг за этот период росла доля платы за жилищные (с 6,5% в 2015 году до 7,4% в 2018 году), гостиничные (с 2,3% до 2,6%), транспортные (с 18,4% до 19,9%) и медицинские услуги (с 6,6% до 7,7%) на фоне заметного сокращения доли коммунальных (с 21,1% до 20,5%) и прочих (с 4,1% до 3,5%).
Увеличение доли жилищных услуг, вероятно, полностью объясняется введением платежа за капремонт — их доля росла параллельно с запуском соответствующих фондов и постепенным ростом платежной дисциплины.
Рост же доли гостиничных, транспортных и медицинских услуг прямо отражает снижение реальных располагаемых доходов, затронувшее в первую очередь наименее обеспеченные группы населения. Так, увеличение доли расходов на платные услуги в целом с 2015 по 2018 год наблюдается только в двух двадцатипроцентных доходных группах населения — наиболее обеспеченном четвертом и пятом квинтилях (с 23,9% до 24,1% и с 38,8% до 40,6% соответственно).
Свои доли в этом объеме увеличивают платные медицинские, жилищные, транспортные и гостиничные услуги, но увеличивали их потребление только 40% населения с самыми высокими доходами. Впрочем, на фоне первого за много лет роста реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале уже 2019 года сектор услуг испытывает устойчивый оптимизм.
В 2015 году доля платных услуг населению в ВВП на фоне резкого снижения доходов населения снизилась до 10,3%, а в 2016–2017 годах опустилась до 10%. При этом в структуре платных услуг за этот период росла доля платы за жилищные (с 6,5% в 2015 году до 7,4% в 2018 году), гостиничные (с 2,3% до 2,6%), транспортные (с 18,4% до 19,9%) и медицинские услуги (с 6,6% до 7,7%) на фоне заметного сокращения доли коммунальных (с 21,1% до 20,5%) и прочих (с 4,1% до 3,5%).
Увеличение доли жилищных услуг, вероятно, полностью объясняется введением платежа за капремонт — их доля росла параллельно с запуском соответствующих фондов и постепенным ростом платежной дисциплины.
Рост же доли гостиничных, транспортных и медицинских услуг прямо отражает снижение реальных располагаемых доходов, затронувшее в первую очередь наименее обеспеченные группы населения. Так, увеличение доли расходов на платные услуги в целом с 2015 по 2018 год наблюдается только в двух двадцатипроцентных доходных группах населения — наиболее обеспеченном четвертом и пятом квинтилях (с 23,9% до 24,1% и с 38,8% до 40,6% соответственно).
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