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В Артемовском из-за аварии 35 многоквартирных домов остались без холодной воды

УрБК, Артемовский, 18.11.2019. Коммунальные службы восстанавливают холодное водоснабжение в Артемовском. В результате порыва трубы диаметром 170 мм в городе ограничено холодное водоснабжение десятков домов, детсадов и школ.



В результате временно ограничено холодное водоснабжение в 35 многоквартирных домах, двух общеобразовательных школах и двух детсадах, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.



«Население оповещено представителями управляющих компаний. В социально значимых объектах создан необходимый запас воды, учреждения продолжают работу в штатном режиме», — указали в ведомстве.



Добавим, что аварийно-восстановительные бригады завершили раскопочные работы на месте порыва и приступили к сварочным работам. Предварительное время завершения аварийно-восстановительных работ — 20.00 сегодняшнего дня. В ликвидации последствий коммунальной аварии задействованы шесть человек и четыре единицы спецтехники.

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