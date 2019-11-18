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УБРиР: В октябре объемы выданных кредитов частным клиентам выросли на 28,5%

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) по итогам октября 2019 года отмечает повышенный интерес частных клиентов к кредитованию. Как сообщили в пресс-службе финансовой организации, в октябре по сравнению с сентябрем текущего года объемы выданных кредитов выросли на 28,5%. Также зафиксирован существенный рост средней суммы кредита — на 14%.



«Взвешенная позиция по рискам помогла нам сформировать качественный кредитный портфель. Привлекательные условия кредитования приводят в банк хороших заемщиков, поэтому вступившие в силу правила Центрального банка России по расчету ПДН никак не отразились на нашем бизнесе. Напротив, мы наблюдаем существенный рост как в количестве кредитных выдач, так и в их объеме», — пояснила руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.



По ее словам, наибольшую долю (53%) в кредитных выдачах октября составили потребительские кредиты. Кроме того, заметно вырос спрос и на рефинансирование: если в сентябре 2019 года его доля составляла 11%, то в октябре — уже 21%.



Напомним, осенью УБРиР существенно снизил ставки по потребительским кредитам. Так, получить заемные средства по кредиту «Открытый» теперь можно по ставке от 9,5%, Срок кредитования составляет 3,5 или 7 лет. Максимальная сумма займа — 3 млн руб. Рефинансировать кредиты, взятые в других банках, УБРиР предлагает по ставке от 8,5%. По условиям программы рефинансирование можно оформить на сумму до 1,5 млн руб. Сроки кредитования составляют от 2 до 7 лет. При этом количество рефинансируемых кредитов не ограничено.

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