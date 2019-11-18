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ММК втрое увеличил размеры финансирования программы вакцинации сотрудников против гриппа

УрБК, Магнитогорск, 18.11.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) началась централизованная бесплатная вакцинация работников предприятия и обществ Группы ММК от гриппа. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей компании.



«В этом году руководство Группы ММК почти втрое увеличило размеры финансирования программы вакцинации сотрудников предприятия против гриппа. Если в прошлом году в здравпунктах было привито 9 тыс. сотрудников, то в ходе нынешней прививочной компании планируется вакцинировать свыше 26 тыс. работников. Получить бесплатную прививку от гриппа работники могут в любом из 40 здравпунктов, расположенных на промплощадке комбината, 13 из которых работают в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.



Как рассказала заместитель главного врача по работе с персоналом здравпунктов АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Елена Кострюкова, прививочная кампания продлится до 25 декабря. Работники получают вакцину импортного производства, которая хорошо себя зарекомендовала в ходе предыдущих прививочных кампаний, содержит актуальные штаммы гриппа и практически не даёт побочных эффектов. Согласно прогнозам эпидемиологов, рост заболеваемости сезонными вирусными инфекциями начнётся в январе-феврале будущего года, поэтому у тех, кто ещё не привился от гриппа, еще есть время сделать это.



«Многолетняя практика вакцинации от гриппа на ММК прекрасно себя зарекомендовала. Статистика показателей заболеваемости красноречиво свидетельствует — работники, привитые от гриппа, реже болеют сезонными вирусными заболеваниями и меньше отсутствуют на работе по нетрудоспособности. Таким образом, вакцинация, как и весь спектр лечебно-профилактических программ комбината, оправдывает себя и с социальной точки зрения, и в экономическом плане. А улучшение показателей здоровья работников оборачивается, в свою очередь, ростом производительности труда», — сообщили представители ММК.



Сохранение здоровья персонала — одно из ключевых направлений социальных программ, реализуемых в ПАО «ММК». С 2017 года в рамках своей социальной стратегии компания приступила к реализации стратегической инициативы «Укрепление здоровья работников», которая пришла на смену действовавшим программам по лечению и профилактике здоровья работников.



Учитывая негативное влияние различных производственных факторов и профессиональную обусловленность отдельных заболеваний, на базе цеховых здравпунктов реализуется несколько лечебно-профилактических программ. В рамках целевых профилактических программ «Спина без боли», «Легочное здоровье», «Здоровая печень», «Не страшна нам жара», «Предупредим воздействие вибрации» и «Сохраним слух» в цеховых здравпунктах профилактическое лечение ежегодно получают тысячи работников основных цехов из групп риска. За девять месяцев текущего года на реализацию медицинских программ комбинатом было направлено 174 млн руб., затраты по Группе ММК на эти цели составили свыше 345 млн руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:18</span><br /><strong>ММК втрое увеличил размеры финансирования программы вакцинации сотрудников против гриппа</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 18.11.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) началась централизованная бесплатная вакцинация работников предприятия и обществ Группы ММК от гриппа. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей компании. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091380-mmk-vtroe-uvelichil-razmery-finansirovaniya-programmy-vakcinacii-sotrudnikov-protiv-grippa.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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