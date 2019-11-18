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В Екатеринбурге пройдут слушания по реконструкции развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил проведение общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.



Слушания пройдут с 15 ноября по 20 декабря 2019 года, а проекты и прилагаемые к ним информационные материалы будут размещены на официальном портале Екатеринбурга 22 ноября 2019 года.



С экспозицией проектов горожане смогут ознакомиться также в фойе второго этажа здания администрации города Екатеринбурга (проспект Ленина, 24а) и в помещениях администраций всех семи районов города с 22 ноября по 6 декабря 2019 года.



Время работы экспозиций: с понедельника по четверг — с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 09.00 до 17.00.



«В общественных обсуждениях имеют право участвовать как физические, так и юридические лица, зарегистрированные на территории Екатеринбурга. Для участия в обсуждениях они должны пройти идентификацию: горожане — предъявить паспорт, а представители юридических лиц — документы о регистрации», — говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



Прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту будет производиться с 22 ноября по 6 декабря 2019 года включительно.



Поступившие предложения и замечания рассмотрит департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, который подготовит протокол общественных обсуждений и заключение о результатах, которое будет опубликовано на официальном портале Екатеринбурга 20 декабря 2019 года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:29</span><br /><strong>В Екатеринбурге пройдут слушания по реконструкции развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил проведение общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091378-v-ekaterinburge-proydut-slushaniya-po-rekonstrukcii-razvyazki-na-peresechenii-pereulka-bazovogo-s-ulicey-komsomolskoy-i-sibirskim-traktom.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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