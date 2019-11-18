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В Екатеринбурге пройдут слушания по реконструкции развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом
18 ноябрь 2019 (09:29)
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил проведение общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.
Слушания пройдут с 15 ноября по 20 декабря 2019 года, а проекты и прилагаемые к ним информационные материалы будут размещены на официальном портале Екатеринбурга 22 ноября 2019 года.
С экспозицией проектов горожане смогут ознакомиться также в фойе второго этажа здания администрации города Екатеринбурга (проспект Ленина, 24а) и в помещениях администраций всех семи районов города с 22 ноября по 6 декабря 2019 года.
Время работы экспозиций: с понедельника по четверг — с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 09.00 до 17.00.
«В общественных обсуждениях имеют право участвовать как физические, так и юридические лица, зарегистрированные на территории Екатеринбурга. Для участия в обсуждениях они должны пройти идентификацию: горожане — предъявить паспорт, а представители юридических лиц — документы о регистрации», — говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
Прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту будет производиться с 22 ноября по 6 декабря 2019 года включительно.
Поступившие предложения и замечания рассмотрит департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, который подготовит протокол общественных обсуждений и заключение о результатах, которое будет опубликовано на официальном портале Екатеринбурга 20 декабря 2019 года.
Слушания пройдут с 15 ноября по 20 декабря 2019 года, а проекты и прилагаемые к ним информационные материалы будут размещены на официальном портале Екатеринбурга 22 ноября 2019 года.
С экспозицией проектов горожане смогут ознакомиться также в фойе второго этажа здания администрации города Екатеринбурга (проспект Ленина, 24а) и в помещениях администраций всех семи районов города с 22 ноября по 6 декабря 2019 года.
Время работы экспозиций: с понедельника по четверг — с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 09.00 до 17.00.
«В общественных обсуждениях имеют право участвовать как физические, так и юридические лица, зарегистрированные на территории Екатеринбурга. Для участия в обсуждениях они должны пройти идентификацию: горожане — предъявить паспорт, а представители юридических лиц — документы о регистрации», — говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
Прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту будет производиться с 22 ноября по 6 декабря 2019 года включительно.
Поступившие предложения и замечания рассмотрит департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, который подготовит протокол общественных обсуждений и заключение о результатах, которое будет опубликовано на официальном портале Екатеринбурга 20 декабря 2019 года.
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