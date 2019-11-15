Новости дня

В Челябинске МФК «Конга» оштрафована на 60 тыс. рублей за частые звонки со скрытого номера

УрБК, Челябинск, 15.11.2019. В Челябинской области ООО МФК «Конга» привлечено к административной ответственности за частые звонки со скрытого номера с назначением штрафа в размере 60 тыс. руб.



«В надзорный орган обратилась жительница города Еманжелинска с жалобой на звонки от неизвестного ей человека, который требует возврата кредита, взятого внуком заявительницы. Кроме того, звонивший требовал сообщить ему номер матери должника, а также оказать воздействие на внука, чтобы тот отдал долг. Позже в этот же день человек позвонил вновь и спросил, поговорила ли женщина с внуком и не раздумала ли сообщить номер телефона своей дочери — матери должника, а на ответ, что та не знает, где ее внук, и номер дочери не скажет, пригрозил, что и впредь звонить будут ей. Кроме того, звонки поступали женщине с телефонов со скрытыми номерами», — сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.



В ходе проверки по заявлению судебные приставы установили, что внук заявительницы взял в ООО МФК «Конга» кредит в размере 20 тыс. руб., на момент звонков долг с учетом процентов составлял более 45 тыс. руб. Далее было установлено, что номер, который определился, принадлежит микрофинансовой организации, зарегистрированной в Иркутской области. Взыскатель пояснил, что заемщик в анкете предоставил для контактирования с ним несколько телефонных номеров, в том числе и номер, как оказалось, бабушки должника, с помощью которого осуществлялось взаимодействие.



Судебные приставы выявили административное правонарушение, предусмотренное статьей 14.57 КоАП РФ, которое выразилось в непосредственном взаимодействии с должником более двух раз в сутки, а также в том, что в сообщениях — как голосовых, так и в текстовых — звонивший не сообщил свои данные и наименование кредитора. В отношении кредитора был составлен административный протокол, по результатам рассмотрения которого Ленинский районный суд города Челябинска постановил признать ООО МФК «Конга» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание — административный штраф в размере 60 тыс. руб. Постановление вступило в законную силу.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:34</span><br /><strong>В Челябинске МФК «Конга» оштрафована на 60 тыс. рублей за частые звонки со скрытого номера</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 15.11.2019. В Челябинской области ООО МФК «Конга» привлечено к административной ответственности за частые звонки со скрытого номера с назначением штрафа в размере 60 тыс. руб. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091361-v-chelyabinske-mfk-konga-oshtrafovana-na-60-tys-rubley-za-chastye-zvonki-so-skrytogo-nomera.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: