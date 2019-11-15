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Суд обязал администрацию Каменска-Уральского отремонтировать городские дороги

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Свердловский областной суд оставил в силе решение Синарского районного суда Каменска-Уральского, который обязал администрацию города и МКУ «Управление городского хозяйства» отремонтировать находящиеся в аварийном состоянии дороги. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Ранее прокуратура Каменска-Уральского провела проверку состояния дорожного покрытия, в ходе которой выявились участки повреждения покрытия проезжей части, влияющие на безопасность дорожного движения.



«Требованиям не соответствуют: ул. Северный проезд на всем протяжении улицы; ул. Северный проезд от ул. 1-я Синарская до ж/д переезда 292 км (на протяжении 100 метров при движении со стороны улицы Заводской проезд); ул. Озерная на всем протяжении; ул. Озерная — ул. Лескова (на протяжении 100 метров при движении со стороны Поперечный пер.); ул. Озерная — ул. Лескова (на протяжении 100 метров при движении со стороны улицы Северный проезд); ул. Озерная, 16-1; возле домов № 1, № 37, № 38, № 42, садового товарищества № 38 по ул. Краснодонцев; ул. Озерная — ул. Краснодонцев; ул. Жилстрой, ул. Жилстрой — ул. 16-й Годовщины Октября», — говорится в сообщении.



Прокурор в интересах неограниченного круга лиц обратился с иском в суд, требуя признать незаконным бездействие чиновников, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.



«Ответчики возражали против удовлетворения иска, ссылаясь то на отсутствие полномочий, то — финансов. Чиновники пояснили, что знают об аварийных участках дорог, но средств на ремонт в бюджете нет. Правда, как выяснилось в суде, расходы на восстановление дорожного покрытия на спорных участках даже не были запланированы», — сообщили в пресс-службе облсуда.



Синарский районный суд удовлетворил исковые требования: признал незаконным бездействие администрации Каменска-Уральского, МКУ «Управление городского хозяйства», а также обязал привести дороги в надлежащее состояние.



Ответчики обжаловали решение в вышестоящей инстанции. Судебная коллегия оставила решение в силе, указав, что действующее законодательство не ставит выполнение органами местного самоуправления требований по обеспечению безопасности движения автомобилей и пешеходов в зависимость от финансовой возможности.

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