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При поддержке Каменск-Уральского подразделения компании «ФОРЭС» состоялся детский турнир по греко-римской борьбе
15 ноябрь 2019 (12:49)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Каменск-Уральское подразделение ООО «ФОРЭС помогло организовать детский турнир по греко-римской борьбе «Радуга», сообщает пресс-служба компании.
В мероприятии, которое состоялось в конце октября, приняли участие более 100 юных спортсменов из Свердловской и Курганской областей. Соревнования были посвящены памяти Николая Шмакова, тренера и основателя секции греко-римской борьбы при городской спортивной школе олимпийского резерва.
Награды (кубки, медали и грамоты) юным призерам вручил директор Каменск-Уральского подразделения компании «ФОРЭС» Александр Миллер.
«В турнире состязались борцы 2006-2008 годов рождения. Весовых категорий было одиннадцать — от 29 до 68 килограммов. Одну золотую, шесть серебряных и три бронзовых медалей завоевали каменские борцы, подшефные ООО «ФОРЭС», — говорится в сообщении.
Отметим, Каменск-Уральское подразделение компании «ФОРЭС» оказывает регулярную поддержку местной секции греко-римской борьбы. Только за 10 месяцев 2019 года было выделено почти 400 тыс. руб. В секции сделали ремонт, обновили инвентарь, форму воспитанников. Также борцы смогли принять участие в областных и всероссийских соревнованиях.
В мероприятии, которое состоялось в конце октября, приняли участие более 100 юных спортсменов из Свердловской и Курганской областей. Соревнования были посвящены памяти Николая Шмакова, тренера и основателя секции греко-римской борьбы при городской спортивной школе олимпийского резерва.
Награды (кубки, медали и грамоты) юным призерам вручил директор Каменск-Уральского подразделения компании «ФОРЭС» Александр Миллер.
«В турнире состязались борцы 2006-2008 годов рождения. Весовых категорий было одиннадцать — от 29 до 68 килограммов. Одну золотую, шесть серебряных и три бронзовых медалей завоевали каменские борцы, подшефные ООО «ФОРЭС», — говорится в сообщении.
Отметим, Каменск-Уральское подразделение компании «ФОРЭС» оказывает регулярную поддержку местной секции греко-римской борьбы. Только за 10 месяцев 2019 года было выделено почти 400 тыс. руб. В секции сделали ремонт, обновили инвентарь, форму воспитанников. Также борцы смогли принять участие в областных и всероссийских соревнованиях.
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