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В УрФО с начала года выявили более 300 налоговых преступлений
15 ноябрь 2019 (12:22)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. За девять месяцев 2019 года на территории Уральского федерального округа (УрФО) выявили более 300 налоговых преступлений. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин на заседании межведомственной рабочей группы при полномочном представителе президента РФ в УрФО.
«В своем выступлении Ю. Гулягин обозначил проблемные вопросы, связанные с деятельностью в сфере противодействия преступности в налоговой сфере на Урале. Отметив значительный объем работы, проделанной силовыми структурами на этом важном направлении, он указал, что за 9 месяцев текущего года на территории федерального округа выявлено свыше 300 преступлений указанной категории. Ряд значимых криминальных деяний, в том числе связанных с созданием коммерческих организаций через подставных лиц, незаконным использованием документов для регистрации предприятий и сокрытием налогооблагаемой базы, удалось выявить в результате прокурорских проверок», — сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.
В ходе своего выступления Юрий Гулягин также подчеркнул, что работа по обнаружению и раскрытию налоговых преступлений нуждается в серьезной активизации и устранении имеющихся недостатков.
«В своем выступлении Ю. Гулягин обозначил проблемные вопросы, связанные с деятельностью в сфере противодействия преступности в налоговой сфере на Урале. Отметив значительный объем работы, проделанной силовыми структурами на этом важном направлении, он указал, что за 9 месяцев текущего года на территории федерального округа выявлено свыше 300 преступлений указанной категории. Ряд значимых криминальных деяний, в том числе связанных с созданием коммерческих организаций через подставных лиц, незаконным использованием документов для регистрации предприятий и сокрытием налогооблагаемой базы, удалось выявить в результате прокурорских проверок», — сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.
В ходе своего выступления Юрий Гулягин также подчеркнул, что работа по обнаружению и раскрытию налоговых преступлений нуждается в серьезной активизации и устранении имеющихся недостатков.
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