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В Екатеринбурге до 27 января 2020 года закроют автопарковку на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. В ближайшую субботу, 16 ноября, в Екатеринбурге начнется строительство ледового городка на площади 1905 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



Ровно в полночь с пятницы на субботу, с 15 на 16 ноября, закроется муниципальная парковка. После чего строители поставят ограждения вокруг будущего ледового городка, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.



Торжественное открытие городской новогодней елки состоится 27 декабря 2019 года. В этом году ее главная тема — 200-летие с момента открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.



По словам начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, городок будет включать в себя горку в виде кита (количество горок также увеличится — прим. ред.), будут установлены фигуры пингвинов высотой до восьми метров, часть проходов на площади оформят в виде очертаний айсбергов. Также планируется возвести символичный парусник, на котором Первая русская антарктическая экспедиция открыла Антарктиду в 1820 году.



Радовать горожан и гостей уральской столицы центральная елка будет до 27 января 2020 года, а с 28 января по 4 февраля строители произведут демонтаж ледово-снежных конструкций.

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