Новости дня
В Екатеринбурге до 27 января 2020 года закроют автопарковку на площади 1905 года
14 ноябрь 2019 (17:34)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. В ближайшую субботу, 16 ноября, в Екатеринбурге начнется строительство ледового городка на площади 1905 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
Ровно в полночь с пятницы на субботу, с 15 на 16 ноября, закроется муниципальная парковка. После чего строители поставят ограждения вокруг будущего ледового городка, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Торжественное открытие городской новогодней елки состоится 27 декабря 2019 года. В этом году ее главная тема — 200-летие с момента открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.
По словам начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, городок будет включать в себя горку в виде кита (количество горок также увеличится — прим. ред.), будут установлены фигуры пингвинов высотой до восьми метров, часть проходов на площади оформят в виде очертаний айсбергов. Также планируется возвести символичный парусник, на котором Первая русская антарктическая экспедиция открыла Антарктиду в 1820 году.
Радовать горожан и гостей уральской столицы центральная елка будет до 27 января 2020 года, а с 28 января по 4 февраля строители произведут демонтаж ледово-снежных конструкций.
Ровно в полночь с пятницы на субботу, с 15 на 16 ноября, закроется муниципальная парковка. После чего строители поставят ограждения вокруг будущего ледового городка, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Торжественное открытие городской новогодней елки состоится 27 декабря 2019 года. В этом году ее главная тема — 200-летие с момента открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.
По словам начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, городок будет включать в себя горку в виде кита (количество горок также увеличится — прим. ред.), будут установлены фигуры пингвинов высотой до восьми метров, часть проходов на площади оформят в виде очертаний айсбергов. Также планируется возвести символичный парусник, на котором Первая русская антарктическая экспедиция открыла Антарктиду в 1820 году.
Радовать горожан и гостей уральской столицы центральная елка будет до 27 января 2020 года, а с 28 января по 4 февраля строители произведут демонтаж ледово-снежных конструкций.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Ледовый городок в Екатеринбурге в 2020 году могут перенести в Исторический сквер
- В Екатеринбурге 19 ноября закроют стоянку автомобилей на площади 1905 года
- Площадь 1905 года закроют с 16 ноября для строительства ледового городка
- С 17 ноября парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта для возведения ледового городка
- Демонтаж ледового городка в центре Екатеринбурга начнется в конце недели