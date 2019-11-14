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Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 0,4 коп.

14 ноябрь 2019 (14:57)

УрБК, Москва, 14.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 ноября 2019 года. Курс долл. США вырос на 1 коп. до 64,21 руб., евро — на 0,4 коп. до 70,68 руб.

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