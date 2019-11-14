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Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве Уральского завода модульных металлоконструкций

14 ноябрь 2019 (11:48)

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уральский завод модульных металлоконструкций» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Истцом по делу выступает ООО «Бантер Групп». Сумма исковых требований пока не уточняется.

Отметим, что ООО «Уральский завод модульных металлоконструкций» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Волгоградская, 178. Основной вид деятельности предприятия — производство строительных металлических конструкций и изделий.

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