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Свердловская Госавтоинспекция с начала года выявила более 5 тыс. нарушений при использовании тахографов
14 ноябрь 2019 (11:26)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Сотрудники Госавтоинспекции в Свердловской области с начала года выявили свыше 5 тыс. нарушений правил дорожного движения, связанных с использованием тахографов.
«К ответственности привлечены более 500 должностных лиц, которые осуществляли выпуск на линию транспортных средств без тахографов, а также с неисправными устройствами по фиксации соблюдения водителями режима труда и отдыха», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отметим, что тахограф — контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Предназначено для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.
«Если раньше законодательством не было предусмотрено оснащение тахографами грузовых автомобилей и автобусов, принадлежащих частным лицам, то с 1 ноября поправки внесены в федеральный закон «О безопасности дорожного движения. Сейчас законом предусмотрена обязанность по обеспечению безопасности перевозочного процесса и для физических лиц, осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 т, а также автобусов», — сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
«К ответственности привлечены более 500 должностных лиц, которые осуществляли выпуск на линию транспортных средств без тахографов, а также с неисправными устройствами по фиксации соблюдения водителями режима труда и отдыха», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отметим, что тахограф — контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Предназначено для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.
«Если раньше законодательством не было предусмотрено оснащение тахографами грузовых автомобилей и автобусов, принадлежащих частным лицам, то с 1 ноября поправки внесены в федеральный закон «О безопасности дорожного движения. Сейчас законом предусмотрена обязанность по обеспечению безопасности перевозочного процесса и для физических лиц, осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 т, а также автобусов», — сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
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