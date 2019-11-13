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За 9 месяцев в Челябинской области в 2,5 раза снизилось количество фальшивых купюр
13 ноябрь 2019 (17:09)
УрБК, Челябинск, 13.11.2019. За 9 месяцев 2019 года в банковской системе Южного Урала были обнаружены и изъяты из оборота 224 поддельные купюры. Таким образом, их число в регионе сократилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (563 шт.). Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центробанка Отделения Челябинск.
Среди выявленных фальшивых дензнаков больше всего пятитысячных банкнот — 172 штуки. Тем временем в регионе наблюдается сокращение более чем на 60% количества подделок этого номинала. Для сравнения: в прошлом году было выявлено 506 штук. Небольшое сокращение числа подделок происходит и среди купюр номиналом 1 тыс. руб. С начала этого года выявлено 35 банкнот, в 2018 — 44 шт. Кроме того, обнаружено девять поддельных банкнот нового образца номиналом 2 тыс. руб. С начала года банкноты номиналом 200 руб. не выявлялись, фальшивых монет также обнаружено не было.
Среди подделок также встречались банкноты иностранных государств: одна фальшивая купюра китайских юаней и шесть подделок долларов США (одна банкнота номиналом 50 долл. США и пять банкнот номиналом 100 долл. США).
В целом по РФ количество выявленных поддельных рублевых дензнаков за 9 месяцев 2019 года увеличилось на 2,1%, до 28,9 тыс. штук.
Среди выявленных фальшивых дензнаков больше всего пятитысячных банкнот — 172 штуки. Тем временем в регионе наблюдается сокращение более чем на 60% количества подделок этого номинала. Для сравнения: в прошлом году было выявлено 506 штук. Небольшое сокращение числа подделок происходит и среди купюр номиналом 1 тыс. руб. С начала этого года выявлено 35 банкнот, в 2018 — 44 шт. Кроме того, обнаружено девять поддельных банкнот нового образца номиналом 2 тыс. руб. С начала года банкноты номиналом 200 руб. не выявлялись, фальшивых монет также обнаружено не было.
Среди подделок также встречались банкноты иностранных государств: одна фальшивая купюра китайских юаней и шесть подделок долларов США (одна банкнота номиналом 50 долл. США и пять банкнот номиналом 100 долл. США).
В целом по РФ количество выявленных поддельных рублевых дензнаков за 9 месяцев 2019 года увеличилось на 2,1%, до 28,9 тыс. штук.
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