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Минфин и ЦБ отложили решение об отрицательных ставках по валютным депозитам

13 ноябрь 2019 (16:56)

УрБК, Москва, 13.11.2019. Минфин и Банк России отложили решение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юридических лиц. Об этом заявил заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев.

Как отмечает «Коммерсантъ», в настоящее время банкам запрещено вводить отрицательные ставки.

«Пока обсуждался этот вопрос еще раз с Центробанком. Пока решили немного подождать», — сообщил Алексей Моисеев.

Напомним, что в сентябре 2019 года российские кредитно-финансовые организации обратились в ЦБ с просьбой ввести отрицательные ставки по валютным депозитам. При этом Минфин поддержал данную инициативу.

Действующее законодательство не позволяет этого делать, хотя отдельные банки уже устанавливают отрицательную доходность по счетам в евро с помощью введения комиссий, превышающих процентную ставку. Ранее Европейский Центробанк понизил основную ставку с -0,4% до -0,5%.

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