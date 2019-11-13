Новости дня

Минфин и ЦБ отложили решение об отрицательных ставках по валютным депозитам

УрБК, Москва, 13.11.2019. Минфин и Банк России отложили решение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юридических лиц. Об этом заявил заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев.



Как отмечает «Коммерсантъ», в настоящее время банкам запрещено вводить отрицательные ставки.



«Пока обсуждался этот вопрос еще раз с Центробанком. Пока решили немного подождать», — сообщил Алексей Моисеев.



Напомним, что в сентябре 2019 года российские кредитно-финансовые организации обратились в ЦБ с просьбой ввести отрицательные ставки по валютным депозитам. При этом Минфин поддержал данную инициативу.



Действующее законодательство не позволяет этого делать, хотя отдельные банки уже устанавливают отрицательную доходность по счетам в евро с помощью введения комиссий, превышающих процентную ставку. Ранее Европейский Центробанк понизил основную ставку с -0,4% до -0,5%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:56</span><br /><strong>Минфин и ЦБ отложили решение об отрицательных ставках по валютным депозитам</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 13.11.2019. Минфин и Банк России отложили решение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юридических лиц. Об этом заявил заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091297-minfin-i-cb-otlozhili-reshenie-ob-otricatelnyh-stavkah-po-valyutnym-depozitam.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: