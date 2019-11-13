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ЕВРАЗ обновил мобильное приложение для сотрудников Распадской угольной компании
13 ноябрь 2019 (13:45)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Руководители и специалисты Распадской угольной компании (находится под управлением ЕВРАЗа) начали пользоваться обновленной версией мобильного приложения RUK MPU, которое работает на платформах Android и iOS. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью предприятия.
Первая версия мобильного приложения была запущена в 2018 году. Сначала с его помощью можно было контролировать только план/факт по добыче, проходке и отгрузке, ключевые показатели по разрезу и фабрикам, затем добавился мониторинг работы лавы и показаний метана.
«В четвертую версию по запросу пользователей добавлен новый функционал: показатели эффективности по каждому проходческому забою, информация о причинах простоев, контроль времени пересменок и выхождаемости (количество работников, которые выходят в смену, — прим. ред.) с детализацией по профессиям (пока только по ключевым проходческим забоям). При наличии датчика тока теперь можно контролировать работу проходческих комбайнов. В случае превышения показаний датчиков метана пользователи будут получать уведомления, аналогичные sms-сообщениям. Кроме того, появилась опция онлайн-просмотра подземных камер видеонаблюдения на всех предприятиях РУК. В целом с помощью мобильного приложения теперь можно контролировать более 40 процессов», — говорится в сообщении.
«В будущем мы планируем ввести еще ряд функций, например, включение защитного орошения на комбайне для борьбы с угольной пылью в горных выработках. Приложение должно стать удобной «мобильной диспетчерской», чтобы можно было, нажав одну-две кнопки, узнать любой параметр на любой шахте и оперативно отреагировать при необходимости», — отметил директор по информационным технологиям Распадской угольной компании Денис Истомин.
Обновленное приложение уже доступно. Им пользуются все руководители и специалисты Распадской угольной компании, которым необходимо оперативно владеть информацией о ситуации на производстве.
Первая версия мобильного приложения была запущена в 2018 году. Сначала с его помощью можно было контролировать только план/факт по добыче, проходке и отгрузке, ключевые показатели по разрезу и фабрикам, затем добавился мониторинг работы лавы и показаний метана.
«В четвертую версию по запросу пользователей добавлен новый функционал: показатели эффективности по каждому проходческому забою, информация о причинах простоев, контроль времени пересменок и выхождаемости (количество работников, которые выходят в смену, — прим. ред.) с детализацией по профессиям (пока только по ключевым проходческим забоям). При наличии датчика тока теперь можно контролировать работу проходческих комбайнов. В случае превышения показаний датчиков метана пользователи будут получать уведомления, аналогичные sms-сообщениям. Кроме того, появилась опция онлайн-просмотра подземных камер видеонаблюдения на всех предприятиях РУК. В целом с помощью мобильного приложения теперь можно контролировать более 40 процессов», — говорится в сообщении.
«В будущем мы планируем ввести еще ряд функций, например, включение защитного орошения на комбайне для борьбы с угольной пылью в горных выработках. Приложение должно стать удобной «мобильной диспетчерской», чтобы можно было, нажав одну-две кнопки, узнать любой параметр на любой шахте и оперативно отреагировать при необходимости», — отметил директор по информационным технологиям Распадской угольной компании Денис Истомин.
Обновленное приложение уже доступно. Им пользуются все руководители и специалисты Распадской угольной компании, которым необходимо оперативно владеть информацией о ситуации на производстве.
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