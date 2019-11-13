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Российские АЗС за 9 месяцев были оштрафованы на 47 млн рублей за некачественное топливо

УрБК, Москва, 13.11.2019. Российские АЗС за 9 месяцев 2019 года были оштрафованы на 47 млн руб. за некачественное топливо. Рост числа взысканий связан с увеличением проверок заправок контролирующими органами, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Росстандарта.



Цифра сопоставима с объемом взысканий за весь 2018 год — 50 млн руб. Средняя сумма штрафа составила 580 тыс. руб., однако владельцы заправок нередко добиваются снижения штрафов через суд.



Штрафовать заправки, которые торгуют некачественным топливом, Росстандарт начал в конце января прошлого года, когда вступил в силу соответствующий закон. Средняя сумма взыскания составляет 580 тыс. руб., максимальный штраф в I полугодии 2019 года превысил 2 млн руб.



В этом году основной объем штрафов пришелся на III квартал — около 24,6 млн руб. По итогам первых двух было выписано 22,4 млн руб. В Росстандарте пояснили, что увеличение количества штрафов в конце лета и начале осени связано с накопительным эффектом. Объем взысканий за первую половину года всегда будет меньше, чем за вторую, добавили в агентстве.



Общий объем взысканных оборотных штрафов в 2019 году составил более 18 млн руб. — то есть в 2,5 раза меньше начисленных 47 млн. С исками в суд обратились примерно две трети организаций, уличенных в реализации фальсифицированного топлива. Все такие обращения сейчас находятся на различных стадиях обжалования, добавили в Росстандарте. За повторное нарушение было выписано всего два штрафа — оплачен пока один из них.

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