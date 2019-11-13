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Клиентам СКБ-банка доступна оплата по QR-коду на сайте Wildberries
13 ноябрь 2019 (12:06)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Клиентам СКБ-банка доступна оплата покупок через QR-код. Представители кредитной организации уверены в востребованности данного способа оплаты среди своих клиентов.
Отметим, что онлайн-ритейлер Wildberries первым из интернет-магазинов запустил оплату через QR-код. В настоящее время оплата покупок таким способом доступна клиентам четырех российских банков, в том числе СКБ-банка.
Как говорится в сообщении кредитной организации, при оформлении заказа на сайте нужно выбрать оплату с помощью кода и отсканировать его через приложение для смартфона. При этом Wildberries планирует ввести для клиентов, которые воспользуются новым платежным способом, кешбэк в размере до 10% стоимости товара.
На втором этапе оплата по СБП будет доступна в самом приложении и во всех пунктах выдачи заказов онлайн-ритейлера — это около 5 тыс. точек.
Напомним, что первые в России оплаты покупки с помощью Системы быстрых платежей (СБП) по динамическому QR-коду были проведены в сентябре этого года в мобильных приложениях банков ПСБ и СКБ-банк.
«Сервис оплаты по QR-коду очень удобен для покупателя, который больше не зависит от наличия у него действующей банковской карты, и экономически выгоден для продавца — комиссия банка через СБП меньше, чем в классическом эквайринге, кроме того, не потребуется дополнительного оборудования для ТСП. Мы уверены в востребованности такого способа оплаты среди клиентов банка», — подчеркнул в комментарии директор дизайн-офиса СКБ-банка Виталий Копысов.
Отметим, что онлайн-ритейлер Wildberries первым из интернет-магазинов запустил оплату через QR-код. В настоящее время оплата покупок таким способом доступна клиентам четырех российских банков, в том числе СКБ-банка.
Как говорится в сообщении кредитной организации, при оформлении заказа на сайте нужно выбрать оплату с помощью кода и отсканировать его через приложение для смартфона. При этом Wildberries планирует ввести для клиентов, которые воспользуются новым платежным способом, кешбэк в размере до 10% стоимости товара.
На втором этапе оплата по СБП будет доступна в самом приложении и во всех пунктах выдачи заказов онлайн-ритейлера — это около 5 тыс. точек.
Напомним, что первые в России оплаты покупки с помощью Системы быстрых платежей (СБП) по динамическому QR-коду были проведены в сентябре этого года в мобильных приложениях банков ПСБ и СКБ-банк.
«Сервис оплаты по QR-коду очень удобен для покупателя, который больше не зависит от наличия у него действующей банковской карты, и экономически выгоден для продавца — комиссия банка через СБП меньше, чем в классическом эквайринге, кроме того, не потребуется дополнительного оборудования для ТСП. Мы уверены в востребованности такого способа оплаты среди клиентов банка», — подчеркнул в комментарии директор дизайн-офиса СКБ-банка Виталий Копысов.
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