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В Белоярском городском округе восстановили поврежденный участок газопровода
12 ноябрь 2019 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. В селе Черноусово Белоярского городского округа завершены ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, 11 ноября поступило сообщение о том, что в селе Черноусово в результате проведения несанкционированных земляных работ экскаватором был поврежден газопровод диаметром 200 мм. В результате происшествия было нарушено газоснабжение в 119 частных жилых домах и двух школах.
«В ремонтно-восстановительных работах были задействованы 15 человек и четыре единицы техники», — говорится в сообщении.
Напомним, 11 ноября поступило сообщение о том, что в селе Черноусово в результате проведения несанкционированных земляных работ экскаватором был поврежден газопровод диаметром 200 мм. В результате происшествия было нарушено газоснабжение в 119 частных жилых домах и двух школах.
«В ремонтно-восстановительных работах были задействованы 15 человек и четыре единицы техники», — говорится в сообщении.
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