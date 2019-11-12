Новости дня

В Белоярском городском округе восстановили поврежденный участок газопровода

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. В селе Черноусово Белоярского городского округа завершены ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Напомним, 11 ноября поступило сообщение о том, что в селе Черноусово в результате проведения несанкционированных земляных работ экскаватором был поврежден газопровод диаметром 200 мм. В результате происшествия было нарушено газоснабжение в 119 частных жилых домах и двух школах.



«В ремонтно-восстановительных работах были задействованы 15 человек и четыре единицы техники», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:33</span><br /><strong>В Белоярском городском округе восстановили поврежденный участок газопровода</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. В селе Черноусово Белоярского городского округа завершены ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091264-v-beloyarskom-gorodskom-okruge-vosstanovili-povrezhdennyy-uchastok-gazoprovoda.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: