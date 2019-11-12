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В Белоярском городском округе восстановили поврежденный участок газопровода

12 ноябрь 2019 (17:33)

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. В селе Черноусово Белоярского городского округа завершены ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, 11 ноября поступило сообщение о том, что в селе Черноусово в результате проведения несанкционированных земляных работ экскаватором был поврежден газопровод диаметром 200 мм. В результате происшествия было нарушено газоснабжение в 119 частных жилых домах и двух школах.

«В ремонтно-восстановительных работах были задействованы 15 человек и четыре единицы техники», — говорится в сообщении.

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