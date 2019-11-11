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Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 5 коп.

11 ноябрь 2019 (16:47)

УрБК, Москва, 11.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 ноября 2019 года. Курс долл. США вырос на 18 коп. до 63,91 руб., евро — на 5 коп. до 70,48 руб.

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