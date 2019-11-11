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Суд признал незаконными обыски у замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика
11 ноябрь 2019 (14:11)
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Свердловский облcуд признал незаконными обыски в одном из жилых помещений замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика. Такое решение вынесено сегодня по апелляционной жалобе адвоката муниципального служащего.
«Сегодня рассматривалась апелляционная жалоба адвоката Александра Ковальчика на решение Кировского районного суда Екатеринбурга. По результату постановление Кировского суда о законности обыска в одном из жилых помещений, которое принадлежит Александру Ковальчику, было отменено. Обыски признаны незаконными», — сообщили УрБК в пресс-службе суда.
Оперативные действия в отношении Александра Ковальчика проводились в сентябре этого года в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».
Как считает следствие, будучи директором ЕМУП «Водоканал», Александр Ковальчик способствовал заключению в 2014 и 2015 годах договоров с аффилированным ООО «НПТД «Чистый город» на выполнение работ по вывозу отходов IV класса опасности. При этом компания не имела мощностей для выполнения условий тендера, заключая договоры с субподрядчиками, и отходы вывозили в неположенное место.
«Сегодня рассматривалась апелляционная жалоба адвоката Александра Ковальчика на решение Кировского районного суда Екатеринбурга. По результату постановление Кировского суда о законности обыска в одном из жилых помещений, которое принадлежит Александру Ковальчику, было отменено. Обыски признаны незаконными», — сообщили УрБК в пресс-службе суда.
Оперативные действия в отношении Александра Ковальчика проводились в сентябре этого года в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».
Как считает следствие, будучи директором ЕМУП «Водоканал», Александр Ковальчик способствовал заключению в 2014 и 2015 годах договоров с аффилированным ООО «НПТД «Чистый город» на выполнение работ по вывозу отходов IV класса опасности. При этом компания не имела мощностей для выполнения условий тендера, заключая договоры с субподрядчиками, и отходы вывозили в неположенное место.
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