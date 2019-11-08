Новости дня

В России в ближайшие три года достроят около 6 млн кв. м. проблемного жилья

8 ноябрь 2019 (18:01)

УрБК, Москва, 08.11.2019. В течение следующих трех лет в России будет достроено около 6 млн кв. метров проблемного жилья. Об этом сообщил генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Олег Говорун на заседании проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда».

По его словам, по предварительным оценкам Фонда, совокупный объем недостроенного жилья в стране составляет 12 млн кв. м. В первую очередь речь идет об объектах, в отношении застройщиков которых уже введена процедура банкротства.

Напомним, что ранее зампред правительства РФ Виталий Мутко заявил, что на стадии банкротства находятся застройщики примерно 1,7 тыс. домов.

Как сообщает ИА «Финмаркет», в настоящее время в России реализуется план по замещению средств граждан, привлекаемых для строительства многоквартирных домов, банковским кредитованием и иными формами финансирования. При этом с 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: