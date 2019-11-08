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Официальный курс евро к рублю снизился на 13 копеек

8 ноябрь 2019 (16:02)

УрБК, Москва, 08.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 ноября 2019 года. Курс долл. США к рублю остался почти без изменений на уровне 63,73 руб., а курс евро к рублю понизился на 13 копеек и составил 70,42 руб. против 70,55 руб. накануне.

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