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Екатеринбург к Универсиаде-2023 закупит 200 новых автобусов

Екатеринбург обновит парк городских автобусов к летней Универсиаде-2023. Об этом сегодня рассказал журналистам глава города Александр Высокинский.



По его словам, всего в ближайшие три года планируется закупить 200 новых автобусов.



Как отметил Александр Высокинский, приобретение транспорта будет осуществляться вместе с властями Свердловской области на условиях софинансирования по схеме лизинга.



«Под Универсиаду решение принято, будем объявлять конкурс, закупим порядка 100 автобусов», — сообщил А. Высокинский.



Ожидается, что уже в I квартале 2020 года часть новых автобусов выйдет на городские маршруты, добавил глава города. Еще 100 автобусов власти рассчитывают приобрести непосредственно к Универсиаде.

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