Новости дня
Екатеринбург к Универсиаде-2023 закупит 200 новых автобусов
8 ноябрь 2019 (14:55)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Екатеринбург обновит парк городских автобусов к летней Универсиаде-2023. Об этом сегодня рассказал журналистам глава города Александр Высокинский.
По его словам, всего в ближайшие три года планируется закупить 200 новых автобусов.
Как отметил Александр Высокинский, приобретение транспорта будет осуществляться вместе с властями Свердловской области на условиях софинансирования по схеме лизинга.
«Под Универсиаду решение принято, будем объявлять конкурс, закупим порядка 100 автобусов», — сообщил А. Высокинский.
Ожидается, что уже в I квартале 2020 года часть новых автобусов выйдет на городские маршруты, добавил глава города. Еще 100 автобусов власти рассчитывают приобрести непосредственно к Универсиаде.
По его словам, всего в ближайшие три года планируется закупить 200 новых автобусов.
Как отметил Александр Высокинский, приобретение транспорта будет осуществляться вместе с властями Свердловской области на условиях софинансирования по схеме лизинга.
«Под Универсиаду решение принято, будем объявлять конкурс, закупим порядка 100 автобусов», — сообщил А. Высокинский.
Ожидается, что уже в I квартале 2020 года часть новых автобусов выйдет на городские маршруты, добавил глава города. Еще 100 автобусов власти рассчитывают приобрести непосредственно к Универсиаде.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав регионального оргкомитета Универсиады-2023
- Александр Высокинский принял участие в заседании по подготовке к Универсиаде-2023
- Глава Екатеринбурга назвал две основные площадки для «Универсиады-2023»
- Администрация Екатеринбурга закупит еще около 50 новых автобусов
- Закупка низкопольных автобусов для Екатеринбурга проводилась под контролем городских властей