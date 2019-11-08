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Екатеринбург к Универсиаде-2023 закупит 200 новых автобусов

8 ноябрь 2019 (14:55)

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Екатеринбург обновит парк городских автобусов к летней Универсиаде-2023. Об этом сегодня рассказал журналистам глава города Александр Высокинский.

По его словам, всего в ближайшие три года планируется закупить 200 новых автобусов.

Как отметил Александр Высокинский, приобретение транспорта будет осуществляться вместе с властями Свердловской области на условиях софинансирования по схеме лизинга.

«Под Универсиаду решение принято, будем объявлять конкурс, закупим порядка 100 автобусов», — сообщил А. Высокинский.

Ожидается, что уже в I квартале 2020 года часть новых автобусов выйдет на городские маршруты, добавил глава города. Еще 100 автобусов власти рассчитывают приобрести непосредственно к Универсиаде.

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