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АСВ выплатило кредиторам ликвидируемых банков более 11 млрд рублей за октябрь
8 ноябрь 2019 (13:34)
УрБК, Москва, 08.11.2019. В октябре этого года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) провело расчеты с кредиторами 110 ликвидируемых банков. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.
При этом более 31 тыс. кредиторов получили денежные средства на общую сумму свыше 11,3 млрд руб.
Всего с начала 2019 года госкорпорация направила 79,5 млрд руб. на расчеты с 165 тыс. кредиторов ликвидируемых кредитных организаций.
«По состоянию на 1 ноября 2019 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 327 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил за весь период деятельности агентства 45,2%. При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 66,9%, второй очереди — 36,4%, третьей очереди — 26,9%», — уточнили в АСВ.
При этом более 31 тыс. кредиторов получили денежные средства на общую сумму свыше 11,3 млрд руб.
Всего с начала 2019 года госкорпорация направила 79,5 млрд руб. на расчеты с 165 тыс. кредиторов ликвидируемых кредитных организаций.
«По состоянию на 1 ноября 2019 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 327 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил за весь период деятельности агентства 45,2%. При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 66,9%, второй очереди — 36,4%, третьей очереди — 26,9%», — уточнили в АСВ.
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