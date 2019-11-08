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В Екатеринбурге задолженность по административным штрафам имеют более 4,3 тыс. человек
8 ноябрь 2019 (12:23)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. В Екатеринбурге сотрудники полиции с 11 по 15 ноября проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Общее количество должников, подлежащих привлечению по части 1 статьи 20.25 КоАП Российской Федерации — 4 тыс. 310 жителей города, которые имеют задолженность в размере почти 25 млн руб.
«Лица, не оплатившие административные штрафы в условленные законом сроки, привлекаются к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП Российской Федерации, предусматривающей наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. руб. либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — сообщают в ведомстве.
При этом граждане, привлеченные к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа и отбывшие наказание в виде административного ареста, не освобождаются от оплаты имеющейся задолженности. В случае непогашения задолженности штрафы взыскиваются в принудительном порядке службой судебных приставов. Наличие неоплаченных штрафов может послужить препятствием для свободного перемещения по территории РФ и выезда за границу.
Общее количество должников, подлежащих привлечению по части 1 статьи 20.25 КоАП Российской Федерации — 4 тыс. 310 жителей города, которые имеют задолженность в размере почти 25 млн руб.
«Лица, не оплатившие административные штрафы в условленные законом сроки, привлекаются к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП Российской Федерации, предусматривающей наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. руб. либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — сообщают в ведомстве.
При этом граждане, привлеченные к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа и отбывшие наказание в виде административного ареста, не освобождаются от оплаты имеющейся задолженности. В случае непогашения задолженности штрафы взыскиваются в принудительном порядке службой судебных приставов. Наличие неоплаченных штрафов может послужить препятствием для свободного перемещения по территории РФ и выезда за границу.
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