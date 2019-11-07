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Комбинат «Магнезит» оштрафовали за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха

УрБК, Челябинск, 07.11.2019. В Челябинске ООО «Группа «Магнезит» оштрафовали на 20 тыс. руб. из-за нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Южного Урала.



«Челябинской природоохранной прокуратурой проверено исполнение законодательства об охране атмосферного воздуха группой «Магнезит». Предприятие не осуществляет не реже двух раз в год проверку показателей работы газоочистных установок, включая проведение лабораторных измерений. По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.1 КоАП РФ», — говорится в сообщении.



Генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха и привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц.

Устранение нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха находится на контроле в Челябинской природоохранной прокуратуре.

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