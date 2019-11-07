Новости дня

ФТС в январе-октябре сократила отчисления в федеральный бюджет на 2,6%

7 ноябрь 2019 (15:35)

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-октябре 2019 года сократила перечисления в федеральный бюджет РФ на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4 трлн 695 млрд руб. против 4 трлн 819 трлн руб. годом ранее.

Как говорится в официальном сообщении ведомства, в октябре текущего года ФТС перечислила в бюджет 517,26 млрд руб. (годом ранее — 582,1 млрд руб.), что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: