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В Каменске-Уральском управляющая компания заплатит штраф за некачественную подачу горячей воды

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. В Каменске-Уральском управляющая компания «Дирекция единого заказчика» (ООО «УК «ДЕЗ») заплатит штраф 125 тыс. руб. за некачественную подачу горячей воды, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В ходе внеплановой выездной проверки, проведенной должностным лицом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области в июне 2019 года, было установлено, что температура горячей воды в одной из квартир дома № 20 по пр. Победы в Каменске-Уральском в точке водоразбора в ванной комнате составила 57 °C, в другой квартире на кухне — 51 °C и 56 °C — в ванной.



«Температура на вводе в дом составила лишь 60,65 °C. Санитарными правилами и нормами предусмотрено, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C», — комментируют в ведомстве.



Проверяющие сделали вывод, что действия УК «ДЕЗ», осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований при оказании коммунальной услуги, являются административным правонарушением.



Постановлением заместителя главного государственного жилищного инспектора Свердловской области ООО «УК «ДЕЗ» по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ назначено наказание в виде штрафа в размере 125 тыс. руб. за управление многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований. Решением судьи Синарского районного суда г. Каменска-Уральского постановление должностного лица оставлено без изменения.



Представитель коммунальной компании обжаловал постановление и решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде. В жалобе защитник просил решение судьи отменить, указывая на невиновность общества в совершении правонарушения и на чрезмерную суровость наказания.



Судья апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для отмены постановленного решения. Суд первой инстанции правильно квалифицировал действия ООО «УК «ДЕЗ», при этом наказание юридическому лицу назначено ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи.



Свердловский областной суд оставил без изменений решение Синарского районного суда г. Каменска-Уральского.

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