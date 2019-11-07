Новости дня

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 9 месяцев сократилась на 4%

7 ноябрь 2019 (13:58)

УрБК, Москва, 07.11.2019. По итогам 9 месяцев 2019 года чистая прибыль ВТБ по МСФО уменьшилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 128 млрд руб. Об этом говорится в отчетности банка.

Между тем в III квартале 2019 года чистая прибыль группы составила 51,2 млрд руб., увеличившись на 42% по сравнению с III кварталом прошлого года.

«Учитывая, что по итогам первого полугодия снижение показателя год к году составляло 21%, уровень прибыльности III квартала ликвидировал большую часть отставания, продолжение этой тенденции в IV квартале позволит достичь целей по чистой прибыли и добиться прироста этого показателя по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом», — говорится в комментарии к отчетности кредитной организации.

При этом портфель корпоративных кредитов группы ВТБ за девять месяцев 2019 года, согласно официальной отчетности по международным стандартам, увеличился на 0,7%, а розничных — на 14,5%. По состоянию на 30 сентября 2019 года объем кредитов юридическим лицам в ВТБ составил 8 трлн 491 млрд руб., а кредитов физическим лицам — 3 трлн 421 млрд руб. Совокупный кредитный портфель группы ВТБ за 9 месяцев этого года вырос на 4,3% — до 11 трлн 913 млрд руб. на фоне высоких темпов роста розничного кредитования.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: