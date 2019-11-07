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Суд рассмотрит иск о банкротстве строительной компании «Уралстроймаш»
7 ноябрь 2019 (09:49)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уралстроймаш» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России. Сумма исковых требований составляет более 21,6 млн руб.
23 октября суд оставил заявление о банкротстве без движения. В следующий раз дело будет рассмотрено 18 ноября.
Отметим, что ООО «Уралстроймаш» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Мурзинская, 27. Основной вид деятельности предприятия — строительство жилых и нежилых зданий.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России. Сумма исковых требований составляет более 21,6 млн руб.
23 октября суд оставил заявление о банкротстве без движения. В следующий раз дело будет рассмотрено 18 ноября.
Отметим, что ООО «Уралстроймаш» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Мурзинская, 27. Основной вид деятельности предприятия — строительство жилых и нежилых зданий.
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