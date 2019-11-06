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В Челябинске главного инженера больницы обвиняют в получении взяток на 600 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 06.11.2019. В Челябинске главного инженера областной клинической больницы № 3 обвиняют в получении взяток на общую сумму 600 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Южному Уралу.



Как отмечают в ведомстве, 39-летний обвиняемый подозревается в совершении семи преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере», одного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».



По версии следствия, мужчина в период с сентября 2015 по август 2019 года, являясь должностным лицом — главным инженером немедицинского персонала больницы, лично получал взятки за предоставление возможности коммерческой фирме осуществлять деятельность по государственным контрактам с медицинским учреждением.



В ходе предварительного расследования на земельный участок и автомобиль, принадлежащие обвиняемому, наложен арест.

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