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В банке «НЕЙВА» появились персональные консультанты по вопросам применения «антиотмывочного» закона

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. В банке «НЕЙВА» появились персональные консультанты для бизнеса по вопросам применения ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Уральские банки устали ждать от ЦБ РФ реализации мер по урегулированию ситуации с массовыми блокировками счетов компаний и их попаданием в «черные списки». Вынужденные подчиняться требованиям регулятора и осуществлять строгий финансовый контроль клиентов, участники банковского рынка начали параллельно разрабатывать и внедрять собственные механизмы, позволяющие снизить напряженность при взаимодействии с клиентами. В первую очередь эти механизмы направлены на повышение информированности представителей бизнеса о требованиях «антиотмывочного» законодательства», — говорится в сообщении.



Так, в банке «НЕЙВА» с 6 ноября начали работать новые сотрудники: комплаенс-менеджеры (от англ. сompliance — добровольное следование рекомендациям). Это персональные консультанты для бизнеса по вопросам, связанным с исполнением ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



Комплаенс-менеджер будет разбираться в специфике бизнеса каждого конкретного клиента, и с учетом этого сможет подробно анализировать его деятельность на наличие критериев, по которым осуществляется оценка уровня риска совершения компанией сомнительных операций. Результат анализа будет предоставляться клиенту в виде отчета, среди прочей информации содержащего и рекомендации по поводу того, на что он должен обратить внимание для устранения негативных факторов.



«Нарушение требований «антиотмывочного» законодательства — наиболее частая причина попадания бизнеса в «черные списки» и под блокировку счета. Добросовестные компании обычно сталкиваются с такими трудностями в силу незнания многочисленных положений закона и подзаконных актов, различных нюансов банковского финансового контроля, либо по неосторожности: например, при заключении сделок с контрагентом, уже попавшим в поле зрения регулятора. Комплаенс-менеджер — логическое продолжение банковских сервисов типа «Светофор» или самопроверки клиента на присутствие в «черных списках», — отметил председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов.



По его словам, при использовании услуги компании получают возможность снизить риск попадания в «черные списки» примерно на 90%. Ежемесячная абонентская плата составляет всего 3,5 тыс. руб., таким образом, услуга будет доступна даже микробизнесу. При этом клиенту необходимо проявлять бдительность и обращаться к комплаенс-менеджеру с запросами самостоятельно.



«В данном случае у нас нет цели дополнительно заработать на нуждах клиентов — стоимость услуги установлена на уровне, который просто позволяет окупить затраты на ее внедрение. Любой банк должен слышать своих клиентов, знать их проблемы и помогать в их решении. На данный момент проблему с массовыми блокировками, кроме самих банков, решать некому. До сих пор на общественном обсуждении находятся разработанные еще в 2018 году поправки в ФЗ № 115, которые не позволят банкам блокировать счета клиентов на основании одних лишь подозрений в сомнительных операциях, обяжут их сообщать клиентам о причинах блокировок и вводят другие послабления в контроле. Кроме того, мы ждем запуска широко анонсированной ЦБ РФ платформы Know your customer, которая упростит и стандартизирует критерии проверки корпоративных клиентов банков. Но когда все эти полезные меры будут реализованы, сегодня не знает никто», — добавил Павел Ефремов.

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