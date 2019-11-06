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В 2020 году доходная часть бюджета Екатеринбурга составит более 44 млрд рублей
6 ноябрь 2019 (09:49)
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик 5 ноября 2019 года встретился с депутатами гордумы, рассказав о проекте городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
Принимавшая участие во встрече замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь отметила, что в результате предварительного формирования основных финансовых параметров жизнедеятельности Екатеринбурга в 2020 году доходная часть бюджета составит более 44 млрд руб., расходная — около 46 млрд руб.
Наибольшую часть в структуре доходов Екатеринбурга по-прежнему занимает налог на доходы физических лиц — 36%. Следом идет земельный налог — на его долю приходится 13% всех поступлений.
В администрации отмечают, что несмотря на напряженные параметры прогноза налоговых и неналоговых доходов, которые обусловлены, в том числе, изменениями в федеральном законодательстве, бюджет Екатеринбурга сохранит свой ярко выраженный социальный характер.
«Основная цель встречи — обсуждение и подготовка сбалансированного документа, который обеспечивал бы дальнейшее устойчивое развитие мегаполиса. Нам всем необходимо сформировать общее понимание для решения имеющихся вопросов», — подчеркнул по итогам Александр Ковальчик.
Принимавшая участие во встрече замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь отметила, что в результате предварительного формирования основных финансовых параметров жизнедеятельности Екатеринбурга в 2020 году доходная часть бюджета составит более 44 млрд руб., расходная — около 46 млрд руб.
Наибольшую часть в структуре доходов Екатеринбурга по-прежнему занимает налог на доходы физических лиц — 36%. Следом идет земельный налог — на его долю приходится 13% всех поступлений.
В администрации отмечают, что несмотря на напряженные параметры прогноза налоговых и неналоговых доходов, которые обусловлены, в том числе, изменениями в федеральном законодательстве, бюджет Екатеринбурга сохранит свой ярко выраженный социальный характер.
«Основная цель встречи — обсуждение и подготовка сбалансированного документа, который обеспечивал бы дальнейшее устойчивое развитие мегаполиса. Нам всем необходимо сформировать общее понимание для решения имеющихся вопросов», — подчеркнул по итогам Александр Ковальчик.
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