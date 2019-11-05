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Создатели Академического района Екатеринбурга получили премию Татищева и де Геннина





В номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства» наградили реализаторов проекта комплексного освоения территории «Академический»: Алексея Воробьева (член совета директоров АО специализированный застройщик «РСГ — Академическое»), Вениамина Голубицкого (президент ГК «КОРТРОС», член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»), Виктора Маслакова (член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ — Академическое»), Нину Согрину (директор Управления финансирования недвижимости Уральского банка ПАО «Сбербанк России») и Владимира Черкашина (председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк России»).



Церемония вручения премии, памятных медалей, знаков и дипломов состоится 18 ноября в помещении Камерного театра.





АО «РСГ-Академическое», офис продаж:

пр. Академика Сахарова, 57.

Тел.: (343) 222-7-222.

www.akademicheskiy.org УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. В Екатеринбурге назвали победителей ежегодной премии имени основателей города Василия Татищева и Георга-Вильгельма де Геннина. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.В номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства» наградили реализаторов проекта комплексного освоения территории «Академический»: Алексея Воробьева (член совета директоров АО специализированный застройщик «РСГ — Академическое»), Вениамина Голубицкого (президент ГК «КОРТРОС», член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»), Виктора Маслакова (член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ — Академическое»), Нину Согрину (директор Управления финансирования недвижимости Уральского банка ПАО «Сбербанк России») и Владимира Черкашина (председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк России»).Церемония вручения премии, памятных медалей, знаков и дипломов состоится 18 ноября в помещении Камерного театра.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:08</span><br /><strong>Создатели Академического района Екатеринбурга получили премию Татищева и де Геннина</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. В Екатеринбурге назвали победителей ежегодной премии имени основателей города Василия Татищева и Георга-Вильгельма де Геннина. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091084-sozdateli-akademicheskogo-rayona-ekaterinburga-poluchili-premiyu-tatischeva-i-de-gennina.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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