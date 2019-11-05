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Создатели Академического района Екатеринбурга получили премию Татищева и де Геннина
5 ноябрь 2019 (13:08)
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. В Екатеринбурге назвали победителей ежегодной премии имени основателей города Василия Татищева и Георга-Вильгельма де Геннина. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
В номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства» наградили реализаторов проекта комплексного освоения территории «Академический»: Алексея Воробьева (член совета директоров АО специализированный застройщик «РСГ — Академическое»), Вениамина Голубицкого (президент ГК «КОРТРОС», член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»), Виктора Маслакова (член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ — Академическое»), Нину Согрину (директор Управления финансирования недвижимости Уральского банка ПАО «Сбербанк России») и Владимира Черкашина (председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк России»).
Церемония вручения премии, памятных медалей, знаков и дипломов состоится 18 ноября в помещении Камерного театра.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
В номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства» наградили реализаторов проекта комплексного освоения территории «Академический»: Алексея Воробьева (член совета директоров АО специализированный застройщик «РСГ — Академическое»), Вениамина Голубицкого (президент ГК «КОРТРОС», член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»), Виктора Маслакова (член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ — Академическое»), Нину Согрину (директор Управления финансирования недвижимости Уральского банка ПАО «Сбербанк России») и Владимира Черкашина (председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк России»).
Церемония вручения премии, памятных медалей, знаков и дипломов состоится 18 ноября в помещении Камерного театра.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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