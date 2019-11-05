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СКБ-банку исполнилось 29 лет

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. В минувшие выходные СКБ-банк отпраздновал свой 29-й день рождения. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



СКБ-банк входит в крупнейшую промышленную компанию Группа Синара и является центром банковской группы, объединяющей Газэнергобанк (г. Калуга), IT-компанию СКБ-Лаб, ДелоБанк и микрокредитную компанию СКБ-финанс. Более 150 офисов банка работают в регионах России от Калининграда до Камчатки, объединенная партнерская сеть банкоматов насчитывает свыше 6 тыс. устройств.



«В 2019 году банк успешно продолжил цифровую трансформацию бизнеса, предложив клиентам новые продукты и сервисы. В феврале СКБ-банк открыл регистрацию в Единой биометрической системе, в марте одним из первых присоединился к Системе быстрых платежей, а в сентябре в мобильном приложении банка была проведена первая в России оплата покупки по QR-коду через Систему быстрых платежей», — говорится в сообщении.



Успешно и динамично развивается ДелоБанк — инновационный онлайн-сервис СКБ-банка. Теперь это уже не просто яркий старт, а заметный участник банковского рынка, помогающий тысячам предпринимателей по всей стране развивать свое дело. Согласно рейтингам агентства Markswebb, мобильное приложение ДелоБанка было признано лучшим в России во всех номинациях.



«Все успехи и достижения банка — это в первую очередь заслуга всей нашей команды, вклад каждого сотрудника. В следующем, юбилейном для нас году, мы продолжим внедрять новые технологии и инновации, улучшать качество сервиса для наших клиентов», — отмечает председатель правления СКБ-банка Денис Репников.

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