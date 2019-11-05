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Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился самолетом Airbus A321neo

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. В аэропорту Кольцово 1 ноября приземлился первый в авиапарке «Уральских авиалиний» самолет Airbus A321neo. Это уже третий самолёт из линейки neo, который авиакомпания приобрела в этом году, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Сообщается также, что новый лайнер оснащен двигателями LEAP-1A от CFM International, как и самолеты Airbus A320neo, которые с августа успешно эксплуатируются авиакомпанией. Эти двигатели имеют высокую топливную эффективность и экологичность.



«Лайнер с бортовым номером VP-BOP имеет усовершенствованный салон, системы кондиционирования и освещения, вместительные багажные полки, новые ультратонкие пассажирские кресла, оснащенные USB-разъемами для подзарядки гаджетов», — говорится в сообщении.



Воздушное судно рассчитано на размещение 236 пассажиров в экономическом классе.



Первые пассажиры поднимутся на борт нового Airbus A321neo сегодня, чтобы совершить полет по маршруту Екатеринбург — Москва на рейсе U6-262. Самолет стал 47-м по счету в авиапарке «Уральских авиалиний».

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