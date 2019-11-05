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Главный следователь УрФО Руслан Ибиев отправлен в отставку

5 ноябрь 2019 (10:07)

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности генерал-лейтенанта юстиции Руслана Ибиева. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Тем же указом должности лишились еще 10 генералов из МВД и МЧС.

Руслан Ибиев с 2011 года возглавлял управление Следственного комитета РФ по УрФО, которые затем было переименовано в четвертое следственное управление главного следственного управления СК.

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