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Главный следователь УрФО Руслан Ибиев отправлен в отставку

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности генерал-лейтенанта юстиции Руслана Ибиева. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Тем же указом должности лишились еще 10 генералов из МВД и МЧС.



Руслан Ибиев с 2011 года возглавлял управление Следственного комитета РФ по УрФО, которые затем было переименовано в четвертое следственное управление главного следственного управления СК.

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