Андрей Шульга: Фондовый рынок открывает отличные возможности для россиян со средним достатком

— На этот вопрос лучше всего отвечает статистика. По количеству открытых брокерских счетов в этом году бьются рекорды. Не так давно частному инвестору был открыт трехмиллионный счет. Растет популярность индивидуальных инвестиционных счетов, в первую очередь — за счет государственной поддержки в виде налогового вычета до 52 тыс. руб. в год. Это позволяет значительно увеличить уровень получаемого вознаграждения от инвестиций даже на консервативных стратегиях и инструментах. Появляется все больше новых паевых инвестиционных фондов и такого набирающего популярность инструмента, как биржевые ПИФы. Последние очень активно формируют крупнейшие управляющие компании страны, в том числе — аффилированные с банками, включая государственные.Рынок доверительного управления тоже развивается очень динамично. В первую очередь потому, что в последние полтора-два года он перестал быть рынком для состоятельных клиентов и становится все более и более демократичным. В том числе доступным для той категории, о которой мы сегодня разговариваем, с возможностью вложить от 500 тыс. руб. до 5 млн руб.— Прежде всего — снижение доходности других традиционных инструментов инвестирования. Еще 5-10 лет назад самым популярным инструментом для вложения денежных средств были банковские депозиты и недвижимость. Но сейчас происходит снижение ключевой ставки Банка России: после очередного снижения 25 октября она составляет 6,5%.Можно ожидать, что уже в ближайшее время все банки страны снизят ставки по вкладам. На сегодняшний день в среднем они составляют 6,2-6,5% при размещении средств на год. До конца года по ряду банков ставка пробьет 6%. Это является хорошим драйвером для того, чтобы люди с накоплениями могли рассмотреть другие источники размещения средств.Другой традиционный инструмент инвестирования — вложения в недвижимость — также теряет популярность. Переход от долевой схемы к эскроу-счетам делает его менее понятным для инвестора. Кроме того, инвестиции в недвижимость имеют высокий входной порог, измеряющийся миллионами рублей.На этом фоне фондовый рынок на сегодняшний день является, безусловно, самым интересным. Во-первых, суммы и объемы инвестиций доступны каждому. На брокерском обслуживании входной порог сегодня составляет 30 тыс. руб., при использовании услуги доверительного управления существует много решений от 300 тыс. руб. ПИФы традиционно характеризовались низким порогом входа — от 10 тыс. руб.— Последние год-полтора, может, чуть больше, таким драйвером является доступность и ликвидность инструментов с фиксированной доходностью. Это облигации федерального займа, государственные бумаги, либо корпоративные облигации. Например, если сейчас открыть вклад в Сбербанке, то его ставка будет на уровне 5,5%. А если купить облигации Сбербанка, их доходность будет 7,5%. То же самое касается сравнения доходности, которую предлагает по вкладам ВТБ, например, и корпоративных облигаций этого же банка.Еще более интересна ситуация с валютными облигациями ВТБ, Сбербанка, еврооблигацями российских эмитентов. Они позволяют ориентироваться на доходность на уровне 4% в валюте, что сопоставимо фактически с минимальными ставками по вкладам в рублях в крупнейших банках страны. И это в ситуации, когда валютные вклады практически не приносят дохода. Люди становятся грамотнее, они понимают, что есть не просто альтернатива, а лучший путь.— Да, этот так. Сейчас доступ к инвестиционным услугам можно получить за несколько кликов на телефоне, для этого даже необязательно приходить в офис. Можно дистанционно установить приложение, перевести деньги через мобильный банк, выбрать стратегию, инвестировать и получать дивиденды, не выходя из дома.В качестве примера могу назвать наше приложение «Финам Трейд». Достаточно войти в него, приложить палец для идентификации и мгновенно получить доступ к своим счетам, стратегиям, текущей финансовой информации. Даже бесплатная демо-версия приложения позволяет человеку просто походить и в онлайне, в моменте, посмотреть, что происходит на рынке: цены на сырье, на валюту, на акции крупнейших российских компаний, индексы, показатели. Соответственно, для тех, кто готов идти дальше, приложение позволяет осуществлять сделки по покупке и продаже тех или иных инструментов.Получается, что текущая ситуация в целом гарантирует инвесторам удобство, широкие возможности и простой доступ к инвестиционным инструментам, а также технологии, которые внедряются постоянно и становятся все более совершенными.— Нет, речь идет о неком глобальном тренде. Растут все. И мы не наблюдаем перемещение инвесторов из одной компании в другую. Так исторически сложилось, что этого движения особо никогда и не происходило: как правило, человек выбирает для себя компанию раз и навсегда. Либо эта тенденция сформировалась в последние годы — те, кто имеет возможность делать инвестиции в больших объемах, распределяют их между счетами в разных компаниях.А сам рынок инвестиционных услуг и продуктов растет и развивается, и как раз благодаря тому, что часть людей, которые хранят деньги «под матрасом», «под подушкой», начинают их инвестировать — это раз. Существенный приток обеспечивают те, у кого заканчиваются сроки по вкладам, они их закрывают и размещают в более доходные истории.— Да, такое деление есть. Те, кто обладает небольшими средствами, консервативно ориентированы и размещают капитал в корпоративные облигации или облигации федерального займа. Той категории, у которой средств больше, на практике свойственен умеренный подход. Классический пример реализации умеренной инвестиционной стратегии — это когда есть 100 руб., на 50 из них — половину портфеля — покупаются акции российских крупнейших компаний, причем с приоритетностью и выбором в пользу тех, у которых наиболее интересные дивидендные истории, дивидендная политика входит в приоритет деятельности компании. Таким образом, этой категории свойственна умеренность, ее участники готовы к небольшому риску за счет волатильности на рынке акций и половину портфеля размещают в акции, половину — в облигации. Получается, облигации плюс дивиденды по акциям — это хорошая защитная подушка портфеля.В нашей стране, конечно, большая доля инвесторов, которые предпочитают агрессивный подход. Часто они инвестируют средства, которые для них не являются жизненно необходимыми, действуя по схеме «пан или пропал» — не боясь потерять в ожидании высокой доходности. Таких инвесторов много. В эту категорию входят, как правило, 35-45-летние россияне, руководители или предприниматели.Но типичный клиент для инвестора все же ориентируется на «среднее» по рискам и доходности предложение. Он с пониманием относится к тому, что просадка по счету в определенный момент может достигать 10-15% и даже, может быть, 20%. Но в то же время он ориентируется на доходность по инвестиционным решениям в среднем в районе 30-50% годовых. Эта доходность близка к среднестатистической доходности самого рынка, которая, если брать последние 10 лет, в среднем составляет около 25-30% в год.— Даже компании с госучастием на сегодняшний день начали соревнование с частным бизнесом — объём дивидендных выплат может достигать 50% от чистой прибыли. Соответственно, инвесторы в рамках своих брокерских счетов участвуют в дивидендной политике крупнейших компаний. Ну и плюс — вне зависимости от колебаний рынка и разницы в стоимости между покупкой и оценкой бумаги в портфеле выплата дивидендов позволяет как минимум рассчитывать на то, что чего-то совсем плохого не будет. А растущий из года в год размер дивидендных выплат уже формирует хорошую доходность.— Безусловно, на рынке есть множество инвестиционных идей, начиная от покупки иностранных ценных бумаг, акций, торговли на иностранных площадках — в основном на Нью-Йоркской фондовой бирже. У российского инвестора есть возможность формировать портфель еврооблигаций российских эмитентов, номинированных в иностранной валюте. Они позволяют получать доходность по текущему рынку в среднем 3-4% годовых в валюте, что, безусловно, в разы выше доходности валютных вкладов. Это очень хорошая альтернатива.— Располагая возможностями брокера, банка и управляющей компании, «ФИНАМ» может предложить инвестору целый набор инвестиционных услуг и продуктов на любой вкус.Традиционно это брокерские услуги: открытие инвестиционных счетов, консультационное управление, автоследование, позволяющее выбирать себе стратегию в рамках определенного профиля — консервативного, умеренного и так далее, чтобы счет повторял сделки того, кто эту стратегию придумал или реализовал.Доверительное управление с порогом входа от 300 тыс. руб. включает несколько десятков стратегий умеренного, консервативного или агрессивного характера, направленных на решение тех или иных задач инвестора.Также нашим клиентам доступно интересное решение под названием «Индивидуальный инвестиционный портфель» — аналог структурных продуктов — неких «коробочных» решений, инвестиции в которые позволяют выбрать подход: большая часть портфеля формируется из консервативных инструментов — облигации, меньшая часть — агрессивный инструмент, у нас это опцион.ИИП был представлен клиентам «ФИНАМа» только в мае, однако его текущая доходность уже составляет около 12-15% годовых. Это в принципе безрисковый проект для клиента с инвестиционным горизонтом от 6 до 9 месяцев. Обычно инвестиционные решения рассчитаны на период от года и больше.Повторюсь: фондовый рынок предлагает массу инструментов, позволяющих максимально эффективно достигать финансовые цели людям с разным уровнем дохода и аппетитом к риску. Однако в полной мере преимущества размещения капитала на бирже смогут ощутить именно представители среднего класса, испытывающие потребность в грамотном распоряжении свободными средствами и имеющие возможность оценить достоинства как демократичных, так и более премиальных инвестиционных решений.