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Квартиры на вторичном рынке Нижнего Тагила за последние пять лет подешевели на 17%
1 ноябрь 2019 (11:19)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. Квартиры на вторичном рынке жилья Нижнего Тагила с октября 2014 года подешевели на 16,6%. Об этом говорится в исследовании портала Domofond.ru.
Нижний Тагил занял второе место среди городов (с населением более 250 тыс. человек) с самым значительным снижением стоимости жилья.
«По итогам пяти лет максимальное снижение цен наблюдается в Кирове: на 22,3%, с 51 тыс. 851 до 40 тыс. 308 руб. за кв. м. Второе место у Нижнего Тагила, здесь «квадрат» подешевел на 16,6%, с 43 тыс. 873 до 36 тыс. 605 руб. На третьем месте Саранск, где цены снизились на 15% — с 54 тыс. 949 до 46 тыс. 714 руб. за кв. м.», — говорится в исследовании.
Нижний Тагил занял второе место среди городов (с населением более 250 тыс. человек) с самым значительным снижением стоимости жилья.
«По итогам пяти лет максимальное снижение цен наблюдается в Кирове: на 22,3%, с 51 тыс. 851 до 40 тыс. 308 руб. за кв. м. Второе место у Нижнего Тагила, здесь «квадрат» подешевел на 16,6%, с 43 тыс. 873 до 36 тыс. 605 руб. На третьем месте Саранск, где цены снизились на 15% — с 54 тыс. 949 до 46 тыс. 714 руб. за кв. м.», — говорится в исследовании.
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