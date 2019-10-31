Екатеринбург форумный

В Екатеринбурге стартовал международный конгресс и выставка профессиональной направленности «100+ Forum Russia», который проходит в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» до 1 ноября. Параллельно с ним состоялось торжественное открытие Всемирного дня городов ООН-Хабитат.«Благодаря подобным мероприятиям в город придут инвестиции, об уральской столице узнают в самых отдаленных уголках планеты. Мы давно перешли из разряда межрегионального центра в разряд международных. И, уверен, у Екатеринбурга очень большие перспективы на международной арене. Мы становимся точкой притяжения как для предпринимателей, так и для туристов со всего мира», — заявил глава города Александр Высокинский.В Екатеринбурге форум проходит уже в шестой раз. Всего за три дня пройдет 80 деловых секций, выступят 336 спикеров, в том числе 40 иностранных. В рамках деловой программы обсуждались вопросы высотного и уникального строительства, информационного моделирования строительных объектов, инженерных систем зданий и сооружений, цифровизации и технологий городов, освоения подземного пространства, комфортной среды, урбанистики, современных материалов и технологий, экологии городских пространств и энергоэффективных технологий, транспортного планирования городов.В рамках «100+ Forum Russia» проходит выставка, где более 122 ведущих организаций в сфере строительства и архитектуры представили инновационные разработки и современные технологии, применяемые в производстве. Министр строительства РФ Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, а также сенаторы Совета Федерации Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий осмотрели стенды в рамках визита. Особенно их заинтересовали «умный светофор», который проецируют лазерную «стену», предупреждающую водителей о приближении к пешеходному переходу, а также «умные опоры освещения» с функцией распознавания лиц.Одним из центральных событий второго дня форума, 30 октября, стало выездное заседание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на котором обсудили «Комплексное развитие территорий городов как способ обеспечения увеличения объемов жилищного строительства».«Выбор нашего региона как площадки для обсуждения этих важных вопросов закономерен. По объектам ввода Средний Урал занимает первое место среди субъектов УрФО, и мы входим по стране в десятку миллионников-лидеров. Мы одни из первых стали подходить к освоению территорий комплексно, и пример тому — крупнейший в России проект — это район Академический», — сказал губернатор Свердловской области.Он отметил, что в новом, построенном с нуля районе Екатеринбурга возведено более 2 млн кв. м. жилья, где проживает более 80 тыс. человек. Здесь расположено 4 школы, 12 детских садов, детская поликлиника, станция скорой помощи и другие необходимые объекты инфраструктуры. В перспективе в «Академическом» будет введено свыше 9 млн кв. м., а число жителей превысит 325 тыс. человек.Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев подчеркнул, что в процессе дискуссии будет выработаны эффективные предложения, которые найдут свое отражение в законах и принятии новых решений.«У нашего министерства складывается конструктивный диалог с комитетом, мы на прямой связи и выходим на правильные решения. Отдельное спасибо за «100+ Forum Russia» — это площадка диалога, где можно посмотреть все новые технологии, где интегрируются российские и иностранные компании со своими достижениями. Символично и то, что в этом году форум совпал с Всемирным днем городов — важным мероприятием для Российской Федерации», — сказал министр.В ходе пленарного заседания «100+ Forum Russia» представители власти и ведущие девелоперы обсудили главную тему форума — «Город будущего».«В Екатеринбурге строят крупнейшие районы — Академический и Солнечный, по масштабу строительства превосходящие любые проекты не только в стране, но и Европе. Екатеринбург прошёл очень большой путь и превратился из межрегионального центра в город международного значения», — отметил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.В свою очередь, президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий рассказал о ходе реализации проекта комплексного освоения территории Академического района в Екатеринбурге и о том, какие умные технологии использовались.«На старте проекта мы узнавали пожелания людей, которые хотели бы жить в Академическом. Это был 2006 год. С точки зрения уровня развития технологий, цифровизации тогда все было по-другому. Жители Екатеринбурга отвечали, что очень важное значение имеет безопасность. Это пожелание учли в техническом задании. В итоге созданная в районе система безопасности обеспечивает спокойствие и порядок. В районе установлено 3,5 тыс. видеокамер. Сейчас к нам приезжают со всего мира смотреть, как эта система работает», — рассказал Вениамин Голубицкий.По его словам, Академический — первый проект строительства жилого района в РФ с нуля в постсоветский период. В рамках его реализации были задействованы решения лучших архитекторов, экспертов, применены инновационные технические решения. В результате застройщику удалось создать мини-город, где живет абсолютно новое сообщество жителей. Также он рассказал, что строящийся Преображенский парк будет в разы больше Московского Зарядья и станет одним из крупнейших в Европе.В ходе пленарного заседания зрители могли задавать экспертам вопросы онлайн, а также делиться собственным мнением. Так, среди значимых характеристик «Умного города» они в первую очередь отметили комфортность, безопасность экологичность и транспортную доступность.«Мы обязаны ориентироваться не только на требования сегодняшнего дня, но и на грядущие технологические прорывы. Умный город — это такой город, где интеллектуальные технологии есть, но их не видно — как воздух. Такие технологии будут меняться в лучшую сторону и должны восприниматься людьми естественно. Основой таких технологий в уральской столице, в частности, мы считаем развитие комфортного общественного транспорта. Это и метро, без которого городу не обойтись, и новые трамвайные ветки», — сказал Александр Высокинский.Все участники заседания поддержали строительство второй и третьей линии метрополитена в Екатеринбурге.