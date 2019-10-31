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У жителя Нижнего Тагила приставы арестовали Volkswagen Polo за 90 неоплаченных штрафов

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Судебные приставы лишили жителя Нижнего Тагила автомобиля Volkswagen Polo за 90 неоплаченных штрафов на 100 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении на сайте УФСПП России по Свердловской области.



Машина должника, принадлежащая ему на правах собственника, арестована и передана на ответственное хранение специализированной организации. По возбужденным исполнительным производствам о взыскании административных штрафов мужчине предъявлены требования о предоставлении сведений об оплате задолженности, с каждым из которых должник ознакомлен под роспись.



Мужчина был остановлен в ходе рейдового мероприятия судебных приставов отдела по Ленинскому району Нижнего Тагила и Пригородному району УФССП России по Свердловской области, проводимого совместно с сотрудниками ГИБДД. Всего было выявлено девять должников, пятерым автолюбителем вручены требования, четырем предъявили квитанции об оплате имеющейся задолженности.

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