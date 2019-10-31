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У жителя Нижнего Тагила приставы арестовали Volkswagen Polo за 90 неоплаченных штрафов
31 октябрь 2019 (11:10)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Судебные приставы лишили жителя Нижнего Тагила автомобиля Volkswagen Polo за 90 неоплаченных штрафов на 100 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении на сайте УФСПП России по Свердловской области.
Машина должника, принадлежащая ему на правах собственника, арестована и передана на ответственное хранение специализированной организации. По возбужденным исполнительным производствам о взыскании административных штрафов мужчине предъявлены требования о предоставлении сведений об оплате задолженности, с каждым из которых должник ознакомлен под роспись.
Мужчина был остановлен в ходе рейдового мероприятия судебных приставов отдела по Ленинскому району Нижнего Тагила и Пригородному району УФССП России по Свердловской области, проводимого совместно с сотрудниками ГИБДД. Всего было выявлено девять должников, пятерым автолюбителем вручены требования, четырем предъявили квитанции об оплате имеющейся задолженности.
Машина должника, принадлежащая ему на правах собственника, арестована и передана на ответственное хранение специализированной организации. По возбужденным исполнительным производствам о взыскании административных штрафов мужчине предъявлены требования о предоставлении сведений об оплате задолженности, с каждым из которых должник ознакомлен под роспись.
Мужчина был остановлен в ходе рейдового мероприятия судебных приставов отдела по Ленинскому району Нижнего Тагила и Пригородному району УФССП России по Свердловской области, проводимого совместно с сотрудниками ГИБДД. Всего было выявлено девять должников, пятерым автолюбителем вручены требования, четырем предъявили квитанции об оплате имеющейся задолженности.
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