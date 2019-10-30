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Администрация Екатеринбурга проводит опрос жителей по выбору дизайн-проекта стел на въездах в город

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. Администрация Екатеринбурга проводит опрос среди жителей по выбору лучшего дизайн-проекта стел на въездах в город. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



Определиться с лучшим проектом горожане могут до 3 ноября 2019 года. Победитель и призеры творческого конкурса будут объявлены 15 ноября 2019 года.



Новые конструкции будут установлены на территориях, прилегающих к Кольцовскому, Серовскому трактам и дублеру Сибирского. Также планируется реконструировать уже существующие конструкции на Новомосковском и Челябинском трактах.



В августе 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении открытого конкурса на разработку дизайн-проекта стел на въездах в уральскую столицу. Конкурсная комиссия уже определила финалистов творческого состязания, из чьих работ екатеринбуржцам и предстоит выбрать один из лучших проектов.



Напомним, что по условиям техзадания дизайн въездных стел «должен формировать пространственную скульптурную композицию, которая отражает культурно-исторические особенности города Екатеринбурга». Кроме того, дизайнерское решение должно предусматривать художественную выразительность, эстетичность и надежность конструкций.



Как отметил заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Андрей Молоков, появление новых знаковых объектов городской среды и реконструкция уже существующих въездных стел укрепит позитивный имидж Екатеринбурга и его восприятие всеми прибывающими в город. Реализация проектов будет запланирована к 300-летию Екатеринбурга.



Ознакомиться с дизайн-проектами въездных стел жители города могут на официальном портале администрации Екатеринбурга.

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