Новости дня
Администрация Екатеринбурга проводит опрос жителей по выбору дизайн-проекта стел на въездах в город
30 октябрь 2019 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. Администрация Екатеринбурга проводит опрос среди жителей по выбору лучшего дизайн-проекта стел на въездах в город. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
Определиться с лучшим проектом горожане могут до 3 ноября 2019 года. Победитель и призеры творческого конкурса будут объявлены 15 ноября 2019 года.
Новые конструкции будут установлены на территориях, прилегающих к Кольцовскому, Серовскому трактам и дублеру Сибирского. Также планируется реконструировать уже существующие конструкции на Новомосковском и Челябинском трактах.
В августе 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении открытого конкурса на разработку дизайн-проекта стел на въездах в уральскую столицу. Конкурсная комиссия уже определила финалистов творческого состязания, из чьих работ екатеринбуржцам и предстоит выбрать один из лучших проектов.
Напомним, что по условиям техзадания дизайн въездных стел «должен формировать пространственную скульптурную композицию, которая отражает культурно-исторические особенности города Екатеринбурга». Кроме того, дизайнерское решение должно предусматривать художественную выразительность, эстетичность и надежность конструкций.
Как отметил заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Андрей Молоков, появление новых знаковых объектов городской среды и реконструкция уже существующих въездных стел укрепит позитивный имидж Екатеринбурга и его восприятие всеми прибывающими в город. Реализация проектов будет запланирована к 300-летию Екатеринбурга.
Ознакомиться с дизайн-проектами въездных стел жители города могут на официальном портале администрации Екатеринбурга.
Определиться с лучшим проектом горожане могут до 3 ноября 2019 года. Победитель и призеры творческого конкурса будут объявлены 15 ноября 2019 года.
Новые конструкции будут установлены на территориях, прилегающих к Кольцовскому, Серовскому трактам и дублеру Сибирского. Также планируется реконструировать уже существующие конструкции на Новомосковском и Челябинском трактах.
В августе 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении открытого конкурса на разработку дизайн-проекта стел на въездах в уральскую столицу. Конкурсная комиссия уже определила финалистов творческого состязания, из чьих работ екатеринбуржцам и предстоит выбрать один из лучших проектов.
Напомним, что по условиям техзадания дизайн въездных стел «должен формировать пространственную скульптурную композицию, которая отражает культурно-исторические особенности города Екатеринбурга». Кроме того, дизайнерское решение должно предусматривать художественную выразительность, эстетичность и надежность конструкций.
Как отметил заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Андрей Молоков, появление новых знаковых объектов городской среды и реконструкция уже существующих въездных стел укрепит позитивный имидж Екатеринбурга и его восприятие всеми прибывающими в город. Реализация проектов будет запланирована к 300-летию Екатеринбурга.
Ознакомиться с дизайн-проектами въездных стел жители города могут на официальном портале администрации Екатеринбурга.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В обсуждении проекта генплана развития Екатеринбурга приняли участие почти 600 человек
- В Екатеринбурге объявили конкурс на разработку дизайн-проекта стел на въездах в город
- Объявлен аукцион на создание сайта для обсуждения проектов департамента архитектуры администрации Екатеринбурга
- Назначен новый руководитель департамента архитектуры администрации Екатеринбурга
- Стартовал конкурс на лучший дизайн логотипа к 300-летию Екатеринбурга