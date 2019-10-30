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Чистый спрос физлиц на наличную валюту в РФ в августе упал в четыре раза
30 октябрь 2019 (17:27)
УрБК, Москва, 30.10.2019. Чистый спрос россиян на наличную валюту в августе 2019 года сократился в четыре раза, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.
Показатель достиг минимального значения с мая 2016 года — 0,3 млрд долл. США. Снижение чистого спроса отмечалось и по долларам США, и по европейской валюте.
Россияне в августе купили в уполномоченных банках наличной иностранной валюты на 1,9 млрд долл. США, что на 28% ниже показателя в июле. Долларов США было куплено на 22% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 36%. Количество операций по покупке физлицами наличной иностранной валюты по сравнению с июлем сократилось на 17% и составило 2 млн сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 13% и составил 937 долл. США.
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в августе 2019 года по сравнению с июлем уменьшилось на 5% и составило 3,1 млрд долл. США. Продажи долларов сократились на 5%, евро — на 7%, составив 2,1 и 1 млрд долл. США соответственно.
Банки в августе ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2,1 млрд долл. США, что на 25% меньше июльского показателя. Ввоз долларов США снизился на 26%, европейской валюты — на 25%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны банками, сократился за август на 10% и составил 1 млрд долл. США.
Показатель достиг минимального значения с мая 2016 года — 0,3 млрд долл. США. Снижение чистого спроса отмечалось и по долларам США, и по европейской валюте.
Россияне в августе купили в уполномоченных банках наличной иностранной валюты на 1,9 млрд долл. США, что на 28% ниже показателя в июле. Долларов США было куплено на 22% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 36%. Количество операций по покупке физлицами наличной иностранной валюты по сравнению с июлем сократилось на 17% и составило 2 млн сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 13% и составил 937 долл. США.
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в августе 2019 года по сравнению с июлем уменьшилось на 5% и составило 3,1 млрд долл. США. Продажи долларов сократились на 5%, евро — на 7%, составив 2,1 и 1 млрд долл. США соответственно.
Банки в августе ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2,1 млрд долл. США, что на 25% меньше июльского показателя. Ввоз долларов США снизился на 26%, европейской валюты — на 25%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны банками, сократился за август на 10% и составил 1 млрд долл. США.
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