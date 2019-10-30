Новости дня

В Екатеринбурге за счет солнечных батарей хотят обеспечить круглосуточную подсветку дорожных знаков и разметки

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В Екатеринбурге начнут шире использовать технологию солнечных батарей. Об этом сегодня журналистам на полях международного форума высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia» заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.



По его словам, в рамках проекта генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года администрация города в настоящее время рассматривает несколько кейсов с солнечными батареями.



«Учитывая, что у нас природные условия не всегда могут позволять их использовать, на технологии разметки и дорожных знаков мы это сможем использовать. Например, чтобы за счет солнечных батарей знаки светились круглосуточно. Это можно сделать. А вот для освещения улиц нужен совсем другой объем энергии, у нас ее получить при наличии солнечных дней сложнее», — сказал Александр Высокинский.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:11</span><br /><strong>В Екатеринбурге за счет солнечных батарей хотят обеспечить круглосуточную подсветку дорожных знаков и разметки</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В Екатеринбурге начнут шире использовать технологию солнечных батарей. Об этом сегодня журналистам на полях международного форума высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia» заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090992-v-ekaterinburge-za-schet-solnechnyh-batarey-hotyat-obespechit-kruglosutochnuyu-podsvetku-dorozhnyh-znakov-i-razmetki.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: