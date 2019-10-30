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В Екатеринбурге за счет солнечных батарей хотят обеспечить круглосуточную подсветку дорожных знаков и разметки
30 октябрь 2019 (15:11)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В Екатеринбурге начнут шире использовать технологию солнечных батарей. Об этом сегодня журналистам на полях международного форума высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia» заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
По его словам, в рамках проекта генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года администрация города в настоящее время рассматривает несколько кейсов с солнечными батареями.
«Учитывая, что у нас природные условия не всегда могут позволять их использовать, на технологии разметки и дорожных знаков мы это сможем использовать. Например, чтобы за счет солнечных батарей знаки светились круглосуточно. Это можно сделать. А вот для освещения улиц нужен совсем другой объем энергии, у нас ее получить при наличии солнечных дней сложнее», — сказал Александр Высокинский.
По его словам, в рамках проекта генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года администрация города в настоящее время рассматривает несколько кейсов с солнечными батареями.
«Учитывая, что у нас природные условия не всегда могут позволять их использовать, на технологии разметки и дорожных знаков мы это сможем использовать. Например, чтобы за счет солнечных батарей знаки светились круглосуточно. Это можно сделать. А вот для освещения улиц нужен совсем другой объем энергии, у нас ее получить при наличии солнечных дней сложнее», — сказал Александр Высокинский.
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