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Средний размер выданных потребкредитов в Свердловской области в III квартале снизился на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. Средний размер выданных потребительских кредитов в Свердловской области по итогам III квартала 2019 года составил 176 тыс. 191 руб. Это на 3,7% ниже уровне аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по РФ средний размер выданных потребкредитов в III квартале составил 182,1 тыс. руб. (+4,9%).



«Банки продолжают достаточно активно развивать потребительское кредитование, хотя темпы его роста — более умеренные, чем в предыдущие годы. При этом растет не только средний размер предоставленных кредитов, но и их количество и объемы. Во многом это связано с некоторым снижением процентных ставок (на 1-1,5%), привлекающих к кредитованию «качественных» заемщиков. Прежде всего речь идет о гражданах с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов и долговой нагрузки. Им предлагаются более значительные суммы кредитов, которые необходимы им для оплаты более «дорогих» товаров и услуг», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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