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«Уральские авиалинии» вводят в расписание рождественские рейсы из Екатеринбурга в Барселону

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела в расписание три рождественских рейса из Екатеринбурга в Барселону. Они будут выполняться 28 декабря 2019 года, 4 и 11 января 2020 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Также сообщается, что авиабилеты доступны как в эконом-, так и в бизнес-классе. Стоимость авиабилетов в одну сторону — от 18 тыс. 608 руб. (от 260 евро), туда-обратно — от 31 тыс. 603 руб. (от 442 евро).



«Зима — один из самых прекрасных сезонов для путешествия в Барселону. Загадочные и причудливые сооружения Гауди превращаются в яркие арт-объекты, украшенные сотнями гирлянд. Днем на центральной площади можно кататься на гигантском катке, а вечером любоваться представлениями поющих фонтанов, которые даже зимой не прекращают свои «серенады». А любители экстремальных ощущений могут отлично провести время на пиренейских горнолыжных курортах в соседней Андорре», — отмечается в сообщении.



Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

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